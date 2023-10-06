T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2. İLAN

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/22 Tereke

BİLECİK ili, PAZARYERİ ilçesi, ÇARŞI mah/köy 2 Cilt, 54 Aile sıra no 15 sırada nüfusa kayıtlı 07/12/1958 doğumlu 16/11/2021 tarihinde vefat eden müteveffa RİDVAN KONUK' un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.