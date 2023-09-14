T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Eylül 2023

ESAS NO: 2015/261 Esas

KARAR NO: 2016/660

DAVACILAR: 1- MEHMET YETİMLER - T.C. 19078554964 Yeni Mah. Cengiz Sk. No:11 Bozüyük/BİLECİK

2- RIDVAN YETİMLER - T.C. 19060555528 Yeni Mh. Hasankahya Sk. No:16 Bozüyük/BİLECİK

3- BİLAL YETİMLER - T.C. 19075555018 4 Eylül Mah. 861. Sk. No:8 İç Kapı No:3 Bozüyük/BİLECİK

DAVALI: GÜLZADA ÖZDEMİR - Daşoğuz Şehri Atayev Sk. No:30 TÜRKMENİSTAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Gülzada Özdemir için bildirilen adresine Gerekçeli Karar ekli davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanGerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜNE,

Dava konusu Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeni Mahalle, 406 ada 77 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydındaki tüm yükümlülükleriyle birlikte açık artırma usulü ile satışı suretiyle taraflar arasındaki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2- Satışın umum arasında açık artırma suretiyle yapılmasına,

3- Satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

4- Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcının taraflardan tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında alınarak hazineye irat kaydına,

5- Davacılar kendisini avukat ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince 1.500,00 TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki payları oranında davalılardan alınarak davacılara verilmesine, davacılar payına düşen miktarın davacılar üzerinde bırakılmasına,

6- Davacılar tarafından yapılan dava açma masrafı 44,60 TL (başvurma harcı, peşin harç, vekalet harcı), tebligat, tercüme ve posta masrafı için 1.156,00 TL, bilirkişi ve keşif gideri 1.206,30 TL olmak üzere toplam 2.406,90 TL yargılama giderinin tarafların tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında davalılardan alınarak davacılara verilmesine, davacılar payına düşen miktarın davacılar üzerinde bırakılmasına,

7- Dosyada mevcut gider avansından gerekçeli karar tebliğ masrafı düşüldükten sonra kalan gider avansının karar kesinleştiğinde istem olmaksızın davacılara iadesine,

Dair, davacılar vekili ve davalı Muammer Kırkgül ve davalı Rüstem Kırgül'ün yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Yargıtay'da temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

İlanen tebliğ olur.