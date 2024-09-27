Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

T.C. BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/49 Esas

DAVALI : AHMET KIZI ELMAS YILMAZ

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, dava dosyasında kimlik bilgileriniz ve tebligata yarar adresinizi bulunmaması gerekçesiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres ve kimlik araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili davalı dilekçesi, kamulaştırma ihtaratı, duruşma zaptı, bilirkişi raporları, ek bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine varsa cevaplarınızı sunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 06/11/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili davalı dilekçesi, kamulaştırma ihtaratı, duruşma zaptı, bilirkişi raporları, ek bilirkişi raporunun ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.