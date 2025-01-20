T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/230 15/01/2025

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a)Mahkememizin aşağıda esas numaraları yazılı olan dosyalarının;

Esas No, Duruşma Günü, Saati 

2024/230, 22/04/2025 saat 10:23

2024/231, 22/04/2025 saat 10:25

2024/232, 22/04/2025 saat 09:30

2024/233, 22/04/2025 saat 10:28

2024/234, 22/04/2025 saat 09:20

2024/235, 22/04/2025 saat 09:45

2024/236, 22/04/2025 saat 09:35

2024/237, 22/04/2025 saat 09:50

2024/238, 22/04/2025 saat 09:48

2024/239, 22/04/2025 saat 09:25

2024/240, 22/04/2025 saat 09:40

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya         Davalı                                                                                                            İl/İlçe                    Köy/Mevkii  Ada  Parsel Mülkiyet m2

2024/230

Varollar Süt Ve Süt Mamülleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

196

16

695,20

2024/231

Varollar Lojistik Hizmetleri Gıda Pazarlama Yem Mermer İnşaat Malzemeleri Turizm Ve Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

196

18

293,52

2024/232

Ayşe Savaş 

Osman Savaş 

Hüseyin Savaş 

Ahmet Savaş 

Emine Ünlü 

Emine Çakır 

Hasan Savaş

Ahmet Savaş

Havva Varol 

Mustafa Savaş 

Ümmü Kalkan

İzzet Savaş 

Havvali Öztürk 

Fadime Okan 

Havva Pala 

Havva Savaş

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

115

196

268

22

458,76

1.446,14

2024/233

Akif Tekin

Ayşe Talay

Baki Varol

Fatmatekin

İsmail Varol

İsmet Varol

Kemal Tekin

Medine Çakır

Mehmet Varol

Talat Tekin

Ümmü Varol

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

196

20

281,63

2024/234

Memiş Altay

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

199

199

303

304

208,86

28,58

2024/235

Memiş Altay

Ramazan Altay

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

199

297

2.956,29

2024/236

Osman Okan

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

199

255

288,52

2024/237

Kemal Varol

Nazlı Varol 

Mahmut Varol

Sevim Aydın

Emine İleri

Dudu Pala

Ali Çakır

Hüseyin Çakır

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

197

69

255,36

2024/238

Fadime Okan

Osman Okan

Mustafa Okan

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

199

269

121,16

2024/239

Kemal Varol 

Nazlı Varol

Mahmut Varol

Sevim Aydın

Emine İleri

Dudu Pala

Ali Çakır

Hüseyin Çakır

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

197

71

902,32

2024/240

Arife İlhan

Ayşe Altay

Fatma İlhan

Hatice Varol

Mahmut İlhan

Burdur/Merkez

Taşkapı Köyü

150

197

32

79

166,41

3.188,21


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