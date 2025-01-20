T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/230 15/01/2025
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;
2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3-a)Mahkememizin aşağıda esas numaraları yazılı olan dosyalarının;
Esas No, Duruşma Günü, Saati
2024/230, 22/04/2025 saat 10:23
2024/231, 22/04/2025 saat 10:25
2024/232, 22/04/2025 saat 09:30
2024/233, 22/04/2025 saat 10:28
2024/234, 22/04/2025 saat 09:20
2024/235, 22/04/2025 saat 09:45
2024/236, 22/04/2025 saat 09:35
2024/237, 22/04/2025 saat 09:50
2024/238, 22/04/2025 saat 09:48
2024/239, 22/04/2025 saat 09:25
2024/240, 22/04/2025 saat 09:40
b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.
Dosya Davalı İl/İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Mülkiyet m2
2024/230
Varollar Süt Ve Süt Mamülleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
196
16
695,20
2024/231
Varollar Lojistik Hizmetleri Gıda Pazarlama Yem Mermer İnşaat Malzemeleri Turizm Ve Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
196
18
293,52
2024/232
Ayşe Savaş
Osman Savaş
Hüseyin Savaş
Ahmet Savaş
Emine Ünlü
Emine Çakır
Hasan Savaş
Ahmet Savaş
Havva Varol
Mustafa Savaş
Ümmü Kalkan
İzzet Savaş
Havvali Öztürk
Fadime Okan
Havva Pala
Havva Savaş
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
115
196
268
22
458,76
1.446,14
2024/233
Akif Tekin
Ayşe Talay
Baki Varol
Fatmatekin
İsmail Varol
İsmet Varol
Kemal Tekin
Medine Çakır
Mehmet Varol
Talat Tekin
Ümmü Varol
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
196
20
281,63
2024/234
Memiş Altay
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
199
199
303
304
208,86
28,58
2024/235
Memiş Altay
Ramazan Altay
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
199
297
2.956,29
2024/236
Osman Okan
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
199
255
288,52
2024/237
Kemal Varol
Nazlı Varol
Mahmut Varol
Sevim Aydın
Emine İleri
Dudu Pala
Ali Çakır
Hüseyin Çakır
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
197
69
255,36
2024/238
Fadime Okan
Osman Okan
Mustafa Okan
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
199
269
121,16
2024/239
Kemal Varol
Nazlı Varol
Mahmut Varol
Sevim Aydın
Emine İleri
Dudu Pala
Ali Çakır
Hüseyin Çakır
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
197
71
902,32
2024/240
Arife İlhan
Ayşe Altay
Fatma İlhan
Hatice Varol
Mahmut İlhan
Burdur/Merkez
Taşkapı Köyü
150
197
32
79
166,41
3.188,21