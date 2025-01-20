Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/230 15/01/2025

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a)Mahkememizin aşağıda esas numaraları yazılı olan dosyalarının;

Esas No, Duruşma Günü, Saati

2024/230, 22/04/2025 saat 10:23

2024/231, 22/04/2025 saat 10:25

2024/232, 22/04/2025 saat 09:30

2024/233, 22/04/2025 saat 10:28

2024/234, 22/04/2025 saat 09:20

2024/235, 22/04/2025 saat 09:45

2024/236, 22/04/2025 saat 09:35

2024/237, 22/04/2025 saat 09:50

2024/238, 22/04/2025 saat 09:48

2024/239, 22/04/2025 saat 09:25

2024/240, 22/04/2025 saat 09:40

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya Davalı İl/İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Mülkiyet m2

2024/230 Varollar Süt Ve Süt Mamülleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 196 16 695,20

2024/231 Varollar Lojistik Hizmetleri Gıda Pazarlama Yem Mermer İnşaat Malzemeleri Turizm Ve Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 196 18 293,52

2024/232 Ayşe Savaş Osman Savaş Hüseyin Savaş Ahmet Savaş Emine Ünlü Emine Çakır Hasan Savaş Ahmet Savaş Havva Varol Mustafa Savaş Ümmü Kalkan İzzet Savaş Havvali Öztürk Fadime Okan Havva Pala Havva Savaş Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 115 196 268 22 458,76 1.446,14

2024/233 Akif Tekin Ayşe Talay Baki Varol Fatmatekin İsmail Varol İsmet Varol Kemal Tekin Medine Çakır Mehmet Varol Talat Tekin Ümmü Varol Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 196 20 281,63

2024/234 Memiş Altay Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 199 199 303 304 208,86 28,58

2024/235 Memiş Altay Ramazan Altay Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 199 297 2.956,29

2024/236 Osman Okan Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 199 255 288,52

2024/237 Kemal Varol Nazlı Varol Mahmut Varol Sevim Aydın Emine İleri Dudu Pala Ali Çakır Hüseyin Çakır Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 197 69 255,36

2024/238 Fadime Okan Osman Okan Mustafa Okan Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 199 269 121,16

2024/239 Kemal Varol Nazlı Varol Mahmut Varol Sevim Aydın Emine İleri Dudu Pala Ali Çakır Hüseyin Çakır Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 197 71 902,32

2024/240 Arife İlhan Ayşe Altay Fatma İlhan Hatice Varol Mahmut İlhan Burdur/Merkez Taşkapı Köyü 150 197 32 79 166,41 3.188,21



