T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/260 Esas

DAVALI: JAVAD SHAHSAVARI

Davacı SHIVA TAVAKOLI vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında davalıya öninceleme duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Duruşma Günü: 27/10/2023 günü saat: 09:15'de öninceleme duruşması yapılacak olup, Belirtilen tarih ve saatte duruşmaya geliniz, geçerli mazeret olmaksızın gelmediğinizde yokluğunuzda duruşma yapılacağı, HMK'nın 139. md.gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları, başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmaları, verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları, duruşmaya gelen olmazsa dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur