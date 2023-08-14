T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/160 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 143
PARSEL NO: 111 parsel ve 112 parsel
VASFI: YOL
YÜZÖLÇÜMÜ: 313,47
MALİKİN ADI VE SOYADI: NADİDE OKTAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/160 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/08/2023
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