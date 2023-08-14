T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023

ESAS NO: 2023/160 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 143

PARSEL NO: 111 parsel ve 112 parsel

VASFI: YOL

YÜZÖLÇÜMÜ: 313,47

MALİKİN ADI VE SOYADI: NADİDE OKTAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/160 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/08/2023