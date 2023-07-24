T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/141 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ MEMİŞ MAHALLESİ

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 71

PARSEL NO: 76

VASFI: YOL

YÜZÖLÇÜMÜ: 321,86

MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET KÖSE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/141 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/07/2023