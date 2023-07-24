T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/141 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ MEMİŞ MAHALLESİ
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 71
PARSEL NO: 76
VASFI: YOL
YÜZÖLÇÜMÜ: 321,86
MALİKİN ADI VE SOYADI: MEHMET KÖSE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/141 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/07/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01864523