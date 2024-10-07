T.C. BURS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/981 Esas

KARAR NO: 2024/452

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/05/2024 tarihli ilamı ile 116/4, 142/2.h.2, 151/1 maddesi gereğince 6 yıl 5 ay 15 gün hapis, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik (tck 58/6)-süresiz, 10 ay hapis, velayet hak. vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (tck 53/1-c), 3 ay 10 gün hapis, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Mürsel ve Safura kızı, 22/01/1989 doğumlu HÜLYA KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 15 gün içinde muhatabın karara karşı Bölge Adliye Mahkemesine kanun yoluna başvurabileceği İLAN OLUNUR.