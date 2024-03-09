T.C. BURSA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:00

Dosya No: 2023/ 649 Esas Karar No: 2023/ 575

Sanık Gökhan BÜLBÜL (TC kimlik 28..... 98 ) hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Bulundurma suçundan Bursa 10.Asliye Ceza Mahkemesinin 05/10/2023 tarih ve 2023/ 649 esas, 2023/ 575 karar sayılı kararı ile neticeten6136 Sayılı kanunun 13/3 maddesi gereğince10 ay hapis ve 400.TL adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verilmiş olup, sanık Gökhan Bülbül 'e yurt içi aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Cumhuriyet Savcısının katılımı ile Sanığın yokluğunda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi koşulu ile İstinaf mercininBursa Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi olduğu , kararın süresinde istinaf edilmemesi halinde ise kararın kesinleşeceği olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.