T.C. BURSA 11. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

Sayı: 2023/368 Esas

Bursa 11. Aile Mahkemesinin 2023/368 Esas sayılı dosyasında,

Davacı MASUME MUSEVİ tarafından davalı SEYD AHMET MOOSEVI aleyhine açılan boşanma davasında;

Afganistan Uyruklu, Seyid Bagher ve Hatice Oğlu, 01/01/1976 doğumlu, Davalı SEYD AHMET MOOSEVI'in adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden MASUME MUSEVİ tarafından SEYD AHMET MOOSEVI aleyhine açılan boşanma davasında, davalıya duruşma gününü bildirir duruşma zaptının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davalı SEYD AHMET MOOSEVI'nın, "04/07/2024 günü saat 10:00'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur" ile davalı SEYD AHMET MOOSEVI'ye ön inceleme gününü bildirir tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.