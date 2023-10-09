T.C. BURSA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

Dosya No: 2021/590 Esas

Sedat ve Melahatoğlu, 01/01/1989 Yıldırımdoğumlu, Bursa Yıldırım Mollaarap mah/köyünüfusunda Kayıtlı. (T.C.No: 268******78) sanık MEHMET YAŞAYANLAR hakkındaHakaret-Tehdit-Basit Yaralama suçundan 5237 sayılı kanunun 86/2, 86/3-a, 106/1-1 cümle, 125/1-4, 53 maddeleri uyarınca açılan iddianame kapsamında Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2023 tarih ve 2021/590 esas-2023/394 karar sayılıilamıylaTehdit ve Hakaret suçlarından CMK 223/2-a maddesi gereğince Beraatine, Eşe Karşı Kasten Yaralama suçu nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca gazetede ilanen tebliği,ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,mahkememize veya başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine müracaat sonucu tutulacak tutanak ile duruşmada bulunanlar bakımından tefhimden itibaren, taraflardan birinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak üzere veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, duruşmada bulunmayanlar bakımından tebliğinden itibaren, Beraat hükmü nedeniyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde 7 günlük yasal istinaf yolu açık olmak üzere, HAGB kararı nedeniyle Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde7 günlük yasal itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen dilekçe ile Hakaret ve Tehdit suçundan verilen Beraat hükmünün istinaf edildiği hususları adresi meçhul sanık MEHMET YAŞAYANLAR'a ilanen tebliğ olunur.