T.C. BURSA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26 Mayıs 2023

Sayı: 2021/711-Ceza Dava Dosyası 22.05.2023

Fikret ve Maide oğlu, 17/11/1983 BURSA doğumlu, BURSA, MERKEZ, Hürriyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. (T.C.No: 273******68) sanık Cenk ERGÜN(İbrahimpaşa Mah. 2. Karabaş Sokak No: 6/1 Osmangazi/Bursa) hakkında Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/12/2022 tarih, 2021/711 E, 2022/953 K., sayılı ilamıyla Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h, 168/1, 62/1 md. uyarınca1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan TCK'nın 116/1, 119/1-c, 62/1 md. uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, olay sebebiyle somut herhangi bir zararın oluşmaması ve sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizce kanaat oluştuğundan her iki suç yönünden hükmün 5271 sayılı CMK'nın 231/5-8 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca gazetede ve 13 Ekim 2022 tarihinde kabul edilen 7418 sayılı Yasa ile 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yasa uyarınca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİ, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yerde en yakın Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile göndereceği dilekçe ile Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine "İTİRAZ" yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları adresi meçhul Cenk ERGÜN'e ilanen tebliğ olunur.