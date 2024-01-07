T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07 Ocak 2024

Sayı: 2023/678 Esas

Davacı, GÜLSEREN ALAKARA ile Davalı, NAZIM ALAKARA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait dava dilekçesi ve eklerini bildirir tebligat tüm aramalara rağmen Niyazi ve Yaşariye oğlu, 20/10/1962 Malkara doğumlu Nazım Alakara'nın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Davalı Nazım Alakara'ya gönderilen "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilanen duyurulur.