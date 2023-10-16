T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

Sayı: 2022/924 Esas

Davacı KÜBRA KARAMAN tarafından davalı UMUT KARAMAN aleyhine mahkememize açılan boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Dursun oğlu, 22/07/1989 Ünye doğumlu davalı Umut Karaman'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, yapılan araştırmalarda da tebligata yarar adresi tespit edilememiş, ön inceleme duruşma günü davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.

Söz konusu dosyada tahkikat duruşmasının 05/03/2024 günü saat 09:45'te yapılacağı, davalı Umut Karaman'ın belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.