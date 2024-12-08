T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/609

Davacı ASVAN KHARDİN ile Davalı HASAN LAYLA arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324) davasına ait dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligat tüm aramalara rağmen davalı Hasan Layla'ya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Davalı Hasan Layla'ya gönderilen dava dilekçesi ile ilgili olarak "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği,HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ve adı geçen davanın ön inceleme duruşmasının 27/02/2025 günü saat 10:15'te yapılacağı,davalı Hasan Layla'nın belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,sulh için gerekli hazırlıkları yapması,tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.