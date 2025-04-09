Yayınlanma: 09.04.2025 - 00:01

T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/926 Esas

DAVACI: TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ: AV. KÜBRANUR ÇELİK

DAVALI: AHMET ŞAHİN Beşevler Mh. Bağlan Sk. Yaşam Sitesi Blk: B N.1B D:9 . Nilüfer/ BURSA

Davacı Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Dava, davacı bankanın alacağının tahsilini teminen Bursa Banka Alacakları İcra Müdürlüğü'nün 2024/34362 esas sayılı dosyasında yürütülen takibe davalı borçlunun takibe konu borca, borcun ferilerine, faizine ve zamanaşımına yönelik tüm itirazlarının iptaline, takibin takip talebinde yazılı şartlarla devamına, borçlunun itiraz olunan alacağın %20'sinden az olmak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talebini içerir itirazın iptali davasıdır.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açılan davaya tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceğiniz, cevap verilmediği takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde hmk'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı vekarar verileceği hususu işbu ilanın dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere davalı Ahmet Şahin'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.