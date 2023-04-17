T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayınlanma: 17 Nisan 2023

ESAS NO : 2018/1808 Esas

DAVALI : 1- HALİL ÖZYÜREK (T.C.N. 22405323966) Millet Mah. Derya Cad. No:12/12 Yıldırım/ BURSA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (İtrazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasının yargılaması sırasında bankacı bilirkişi Yener Yavuzyılmaz' ın 28/10/2022 tarihli ek raporunda özetle; Toplam borç tutarının icra harç ve masrafları, vekâlet ücreti ve dava tarihinden ödeninceye kadar asıl alacak tutarının 16.271,19 TL. 'lık kısmına % 26,88,109.963,74 TL. 'lık kısmına % 28,08, temerrüt faiz oranından faizi, faizin % 5 BSMV ile birlikte, tahsilde tekerrür etmemek ve kısmi geri ödemelerin TBK. 'nun 100. maddesi uyarınca önce faiz ve masraflardan düşümü sağlanmak kaydıyla tahsilinin gerekeceği, mütalaa edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.