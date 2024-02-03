T.C. BURSA 2. GENEL İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 03.02.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2021/9773 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9773 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, Soğanlı Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, A blok Zemin Kat 1 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı borçlu Bursaspor Kulübü Derneği adına kayıtlıdır. Bursa İli, Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde bulunan Soğanlı Mahallesi, Avrupa Konseyi Bulvarı, Botanik Petrol Ofisi, no: 279 adresindeki Akaryakıt İstasyonu olarak belirtilen alanın içerisinde kullanılmakta olan 2 katlı market-yönetim binası ile akaryakıt dispenserlerinin (akaryakıt pompalarının) bulunduğu çelik kanopi, bina ile dispenserler arasında çatı uzantısı olarak yapılmış olan çelik kanopi ve istasyon çıkışında yer alan araç yıkama ünitesindeki çelik kanopi yapılarından ibarettir.Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur., 6.666,92 m2 yüzölçümü, 188/480 arsa payı,

Bursa İli, Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde bulunan Soğanlı Mahallesi, Avrupa Konseyi Bulvarı Botanik Park Petrol Ofisi tesisleri içerisindeki No:279/A posta adresinde konumlu olup, tapunun 3338 ada 3 nolu parselinde kayıtlıdır. Yalova yoluna 700m, Bursa Hayvanat Bahçesine ve Botanik parka 1.000m, Kente meydanına 5km, Heykel’e 7km, mesafededir. Mahallinde elektrik, su, doğalgaz, telefon ve kanalizasyon gibi her türlü alt yapı hizmetleri mevcuttur. Tüm kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Geometrik ve topoğrafik yapısı her türlü inşaat yapımına uygundur. Taşınmaz 2katlı Bina betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Kapı ve camekanları alüminyum profilden imal edilmiştir. 180m2 büyüklüğündeki yapının toplam alanı (2katx18m2)=360m2 olarak ölçülmüştür. Akaryakıt İstasyonu olarak belirtilen alanın içerisinde kullanılmakta olan 2 katlı market-yönetim binası ile akaryakıt dispenserlerinin (akaryakıt pompalarının) bulunduğu çelik kanopi, bina ile dispenserler arasında çatı uzantısı olarak yapılmış olan çelik kanopi ve istasyon çıkışında yer alan araç yıkama ünitesindeki çelik kanopi yapılarından ibarettir.

Kıymeti: 72.053.050,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 10:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 10 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. .Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. MECANİC GARAGE OTO SERVİS, hizmet vermektedir

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 30/480

Kıymeti: 4.834.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 10:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 9 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. PİLOT GARAGE LTD. ŞTİ., hizmet vermektedir.

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480

Kıymeti: 4.624.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 10:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 10:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı mahallesi 3338 ada 3 parsel nolu, 6.666,92m2 miktarlı 1 katlı betonarme akaryakıt istasyon deposu 2 katlı betonarme ofis ve işyeri ve arsası taşınmazda katmülkiyeti kurulmuş olup, 29/480 arsa paylı B blok zemin kattaki (8) nolu bağımsız bölüm(dükkan) tamamı Borçlu adına kayıtlıdır . hali hazırda MECANİC GARAGE OTO SERVİS HİZMETLERİ adı ile Hizmet vermektedir

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480

Kıymeti: 4.736.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 10:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 10:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, Soğanlı Mah. 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır söz konusu taşınmaz,.Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur.AS-CAR SERVİS HİZMETLERİ, hizmet vermektedir.

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480

Kıymeti: 4.736.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 10:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 10:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 6 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Hali hazırda VAG PREMİUM, hizmet vermektedir.

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480

İmar Durumu: dosyasında mevcuttur

Kıymeti: 4.752.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 10:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 10:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 5 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır..Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur VAG PREMİUM OTO SERVİS, hizmet vermektedir .

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480

Kıymeti: 4.752.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 11:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 11:05

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 4 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur VAVACARS, hizmet vermektedir

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480

Kıymeti: 4.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 11:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 11:15

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 3 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. TÜV D-EXPERT hizmet vermektedir

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480

Kıymeti: 4.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 11:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 11:25

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. TÜV D-EXPERT, Hizmet vermektedir.

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480 İmar Durumu : bilirkişi raporunda belirtilmiştir

Kıymeti: 4.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 11:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 11:35

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, SOĞANLI Mahalle/Köy, 3338 Ada, 3 Parsel, B blok Zemin Kat 1 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tamamı borçlu Bursaspor Kulübü Derneği adına kayıtlıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. VAVACARS, Hizmet vermektedir

Adresi: Soğanlı Mah., Avrupa Konseyi Bulv., Botanik Petrol Ofisi, No: 279 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 6.666,92 m2 Arsa Payı: 29/480 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti: 4.776.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 11:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2024 - 11:45

31/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.