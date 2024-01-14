Yayınlanma: 14 Ocak 2024

T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/189 Esas

İLAN Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemine ilişkin dava dosyasında, mirasçıları tespit edilemeyen "Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi nüfusuna kayıtlı; Mustafa kızı 1866 Selanik doğumlu Naile ÖZÇELİK mirasçılarının, ilanın gazetede yayımtarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmesi, ilan süresince başvuru olmadığı takdirde mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.