Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:01

T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/137 Esas

KARAR NO : 2024/579

Davacı, Murat Aydınalp ile Davalılar, Remzi Burak Akkurt, Volkan Yılmaz, Ak Sigorta A.ş. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında mahkememizde görülmekte olan tazminat davası nedeniyle; Davalı REMZİ BURAK AKKURT 'un (T.C. 307*****156) dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat çıkartıldığı ve adreslerden tebligatların iade döndüğü, TC kimlik numarası olduğu halde UYAP üzerinden yapılan sorgulamada mernis adresinin boş çıktığı anlaşılmıştır.Mahkememiz dosyasının 17/05/2024 tarihinde karara çıkmış ve davacı vekili tarafından 17/07/2024 tarihinde mahkememiz kararı istinaf edilmiştir, mahkememizin gerekçeli kararının ve davacı vekilininistinaf başvurusunun işbu ilanın gazetede ve internet haber sitesinde yayınlandığı tarihi takip eden iki hafta sonra davalı REMZİ BURAK AKKURT'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur;

Mahkememizin 17/05/2024 tarihli gerekçeli kararı:

Davanın Hukuk Muhakemeleri Kanunun 115. (2) maddesi gereği davanın dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize iletilecek bir dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildiği, davalı REMZİ BURAK AKKURT'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.