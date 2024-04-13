T.C. BURSA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/964

KARAR NO: 2023/470

Hırsızlık suçundan mahkememizin 2021/964 E. 2023/470 K. Sayılı 16.11.2023 tarihli kararı ile yargılanan Tahsin ve Hatun oğlu, 06.11.1983 doğumlu sanık HÜSEYİN AYGIR tüm aramalara rağmen bulunamamış olmakla mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Mad. Si gereğince;

1- Sanığın katılana karşı hırsızlık suçunu işlediği mahkememizce sabit görüldüğünden, TCK’ nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu gözetilerek sanığın eylemine uyan TCK 141/1 maddesi gereğince SONUÇ CEZA; 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILARAK CEZANIN ERTELENMESİNE,

2- Sanık hakkında 5237 s. TCK.nın 51/3 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL 6 AY DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, karar verilmiş olup,

Hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya Z.Katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun ve belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.