T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/535 Esas

DAVALILAR: YAMAN TÜMER Poligon Mah. Sarıyer Cad. No:91/29... Sarıyer/ İSTANBUL

Davacı Zeynep Tümer tarafından aleyhinize açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) davasının dava dilekçesinde özetle; davacı Zeynep Tümer, muris Ertan Sayılgan'ın kızı olduğunu, geriye mirasçı olarak davacı ve müteveffanın oğlu Selim Sayılgan'ın kaldığını,davacının yasal miras payına kavuşması adına, Bursa 22. Noterliği'nce 16/10/2020 tarih ve 24584 yevmiye numarası ile düzenlenen vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 12/06/2024 günü saat 09:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nin 139, 141 ve 150.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.