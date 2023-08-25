Yayınlanma: 25 Ağustos 2023

T.C. BURSA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1695 Esas

Konu: Akıbet İstemli

Davacı, ÖZGÜR KILIKÇIER ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Kocanaip Mah. Nüfusuna kayıtlı, 23/09/1976 25054476014 TC kimlik numaralı, Kadriye ve Erdoğan oğlu, BARIŞ KILIKÇIER'in izine rastlanmamış, sağ veya ölü olduğu hakkında bir haber alınamadığı ve uzun süreden beri de tüm aramalara rağmen bulunmadığı iddia olunmaktadır. BARIŞ KILIKÇIER'in TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden BARIŞ KILIKÇIER ile ilgili olarak bilgisi olanları ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/1695 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: BARIŞ KILIKÇIER - 25054476014 BURSA ili, MERKEZ ilçesi, KOCANAİP mah/köy, 51 Cilt, 259 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, ERDOĞAN ve KADRİYE oğlu/kızı, 23/09/1976 doğumlu,