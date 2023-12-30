T.C. BURSA 6. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

Sayı: 2022/81 Esas

Konu: Müzekkere

Davacı, EMİNE ABDO NEFFUS ile Davalılar, RIDVAN ABDULMECİD EL TEMRO, RIDVAN ABDULMECİD ELTEMRO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

9*****8 Yabancı Kimlik No'lu, RIDVAN ABDULMECİD EL TEMRO'nun tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ön inceleme gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

(HMK 136MD. ) duruşma günü olan 25/04/2024 tarih ve saat 11:00'da Bursa 6. Aile Mahkemesi duruşma salonununda hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerden getirilecek belgelere için açıklama yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız davalı RIDVAN ABDULMECİD EL TEMRO iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ: RIDVAN ABDULMECİD ELTEMRO - 9*****8

Belkıs Köyü No: 22 Nizip / GAZİANTEP

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, MUHAMMED HAYİR ve HAMİDE oğlu/kızı, 04/10/1981 dogumlu,