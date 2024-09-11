Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:01

T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/513 Esas

(4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi Gereğince)

Davaya konu olan "Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi'nde bulunan 145 ada, 13 parsel sayılı - 113 ada, 7 parsel sayılı ve 113 ada, 16 parsel sayılı" taşınmazların hissedarlarından Zehra, Ali oğlu Mahmut Celalettin, Ali kızı Fatma, Ali kızı Meryem, Ali kızı Zeynep, Ali kızı Gülsüm, Ali kızı Rabia Daryal ve Aliye'ye ilişkin olarak davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi'nde bulunan 145 ada, 13 parsel sayılı - 113 ada, 7 parsel sayılı ve 113 ada, 16 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Zehra, Ali oğlu Mahmut Celalettin, Ali kızı Fatma, Ali kızı Meryem, Ali kızı Zeynep, Ali kızı Gülsüm, Ali kızı Rabia Daryal ve Aliye'nin açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar açık adreslerine tüm aramalara ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığından, Zehra, Ali oğlu Mahmut Celalettin, Ali kızı Fatma, Ali kızı Meryem, Ali kızı Zeynep, Ali kızı Gülsüm, Ali kızı Rabia Daryal ve Aliye'ye ilişkin olmak üzere; 4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince; sözü edilen şahısların gaipliklerine, gaiplerin miraslarının Hazine'ye intikaline ve kayyım tarafından yönetilen gaiplere ait dava konusu taşınmazların Hazine adına tesciline dair karar verilebileceğinden, sözü edilen Zehra, Ali oğlu Mahmut Celalettin, Ali kızı Fatma, Ali kızı Meryem, Ali kızı Zeynep, Ali kızı Gülsüm, Ali kızı Rabia Daryal ve Aliye hakkında bilgisi olanların 6(altı) aylık süre içerisinde mahkememizin 2023/513 Esas sayılı dosyasına yönelik olarak mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri gerektiği hususu ilânen tebliğ olunur.