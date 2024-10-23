T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

Sayı: 2023/2249 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı SÜLEYMAN BALIK'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 12/12/2024 günü saat 11:40'da yapılacaktır.

Davacı İsmail Kenar vekili Av. Ender Yılmaz tarafından; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mürseller Mahallesi, 12901 Ada 27 Parsel, 12882 Ada 2 Parsel,12843 Ada 13 Parsel,12842 Ada 348, 286, 154 Parseller, 12840 Ada 47 Parselde kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, davalı SÜLEYMAN BALIK'ın duruşma gün ve saatinde (12/12/2024 saat 11:40) duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.