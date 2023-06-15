T.C. BURSA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Haziran 2023

Sayı: 2020/302 Esas

Konu: İlan metni

Davacı: Mustafa Evğin

Davalılar: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Maliye Hazinesi - Kayyım Bursa Defterdarlığı Bursa ili, Gürsu ilçesi, Karahıdır Köyü, Karapelit Mevki, 515 sayılı parselde kayıtlı 4.100 m2'lik tarla vasfındaki taşınmazın 1976 yılında yapılan tapulama sırasında Hüseyin oğlu Zekeriya, Hüseyin oğlu Mehmet,İbrahim oğlu Mehmet Emin, Veli kızı Ayşe, İbrahim kızı Fatma adına tapuya kaydedildiği, bu kişilerin kim olduğunun anlaşılamadığı, taşınmazda davacının babaannesi ve daha sonra da kendisi olmak üzere yaklaşık 100 yıldır malik sıfatı ile davasız ve aralıksız olarak zilyet oldukları belirtilerek taşınmaza ilişkin TMK 713 md. gereğince tapu iptali tescil davası açılmıştır. TMK'nun 713 md. gereğince son ilandan başlayarak üç ay içinde, TMK nun 713 maddesinde sayılan koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir hükmü uyarınca itiraz edeceklerin veya hak iddia eden varsa hak iddiasında bulunanların yazılı olarak süresinde mahkememize müracaat etmeleri veya Altınova mahallesi, 11 Eylül Bulvarı No 9 da (Buttim Mevkii) bulunan Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 26/09/2023 günü saat 09.40'da yapılacak duruşmasında hazır bulunmaları ilan olunur.