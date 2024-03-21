T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/465 Esas

DAVALI: MEHMET ABAK Karahanköy Köyü No:8 /5 Bağlar / DİYARBAKIR

Davacı EMEGSAN MÜH. ELEK. ELEKTR.MAK. İNŞ.GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından davalı MEHMET ABAK ve diğer davalılar aleyhine açılan haksız fiil nedeniyle tazminat davasının yapılan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HMK md. 139 gereği belirlenen 22/05/2024 gün ve saat : 09:30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçmek üzere 35*****406 T.C kimlik numaralı, Recep ve Fatma oğlu, 01/02/1987 doğumlu MEHMET ABAK'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.