T.C. BURSA 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. BURSA 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/288 Esas

Davacı, YUSUF ÇETİN ile Davalı, MURAT TEK arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Murat TEK'in (T.C No:69262069774) tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 26/02/2025 günü saat:10:50'de yapılacaktır.

Mahkememizin 09/05/2024 tarihli tensip ara kararı gereğince; Dava dilekçesi tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK. 129. maddesi gereği olmak şartı ile ilk itirazlar ile HMK. 121. maddesinde belirtildiği üzere delillerin bildirilmesi, delillerin bildirilmesi halinde ve aynı süre içinde 100,00-TL delil avansının vezneye depo edilmesi hususu ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.