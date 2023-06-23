T.C. BURSA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23 Haziran 2023

Sayı: 2021/573 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Bursa 22. Noterliği 2021/48 Sayılı ihbar müzekkeresi ile muris 28150389028 T.C. Kimlik Numaralı ERTAN SAYILGAN'ın 29/09/2018 tarih ve 29436, 19/08/2019 tarih ve 22608, 16/10/2020 tarih 24584 ve 16/10/2020 tarih 24585 yevmiye sayıları ile vasiyetnameler bıraktığı, Çetin ve Zeynep'ten olma, 03/03/1988 doğumlu, 29755871666 T.C. Kimlik numaralı alt mirasçı YAMAN TÜMER'in bilinen adresinde tebligat yapılamadığı gibi yapılan araştırmalarda da başkaca biradresi belirlenemediğinden; alt mirasçı YAMAN TÜMER'e mirasçıSelim SAYILGAN vekilinin mahkememizce verilen 09/05/2023 tarihli istinaf başvuru reddi ek kararını istinaf ettiği, mirasçı Zeynep TÜMER vekilinin mahkememizin 22/02/2023 tarih,2021/573 Esas, 2023/207 Karar sayılı ilamını istinaf ettiği, ilan tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde istinafa karşı cevap verme hakkınızın bulunduğu hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.