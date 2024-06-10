T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/26 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/26 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 7874 Ada, 1 Parsel, B Blok 1. Kat 1 Numaralı Bağımsız bölüm sayılı fiili durumu güzellik salonu işyeri olarak kullanılan taşınmazdır.

Adresi: Esentepe Mahallesi, Yeşil Sokak, No:15/B, Diamond Sitesi, B Blok, Kat:1, Daire:1 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü: 130m²

Arsa Payı: 20/2436

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli, Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 9 kat(27.50m) Konut +Ticaret alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup imarlıdır.

Kıymeti: 7.250.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydında herhangi bir intifa veya irtifak hakkı yoktur, tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/08/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 13/08/2024 - 11:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.