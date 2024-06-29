T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 29.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/320 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/320 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle/sakarya Mahallesi, 5352 Ada, 4 Parsel, 2. Normal

Kat+Çatı Katı 7 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır.

Adresi: Görükle Sakarya Mah. Kaynak Sok. No.7 D.7 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü: 92,70m²

Arsa Payı: 335/2157

İmar Durumu: Var, 1/1000 ölçekli Görükle uygulama imar planı revizyonu kapsamındadır.

Kıymeti: 2.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında herhangi bir intifa veya irtifak hakkı yoktur

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/09/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati: 10/09/2024 - 11:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/09/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati: 04/10/2024 - 11:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 590 Ada, 4 Parsel, B Blok Teras Kat 8

Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır.

Adresi: Mollarap Mah. 9.Şen Sok. Barış Ap. No. 176 D.8Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü: 60,00m²

Arsa Payı: 14/378

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Yıldırım Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonunda

Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 1.200.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydında herhangi bir intifa ve irtifak hakkı yoktur

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/09/2024 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati: 10/09/2024 - 11:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/09/2024 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati: 04/10/2024 - 11:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.