T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 28.08.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/81 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/81 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Bursa İli, Kestel İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 384 Ada, 2 Parsel, A Blok Zemin kat 1 Numaralı Bağımsız bölüm sayılı Mesken Cinsi Taşınmazdır.

Adresi: Yenimahalle Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, A Blok, No:7A, İç Kapı No: 1 Kestel / BURSA

Yüzölçümü: 87,40m²

Arsa Payı: 7/200

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1 / 1000 ölçekli Kestel Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, kısmen KAKS:1.50, Kat Adesi:5 Ayrık Nizam Yerleşik Konut Alanında ve kısmen Park Alanında kalmaktadır

Kıymeti: 2.714.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu Kaydı Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/10/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2024 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2024 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.