T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/658 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/658 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

9 ve 12 nolu taşınmazın ortak özellikleri

Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmamakta ve boş olduğu tespit edilmiştir. Mesken olan taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, ebeveyn banyosu ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve 3 adet oda alanının zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları saten boyalı olup salon alanı tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. 2 adet balkon alanı bulunmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Bağımsız bölüm cephesi ön ve yan cephededir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı çelik profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta, çekme mesafesi bulunmakta olup açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır.

1-( 9 nolu taşınmaz) Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4764 ada, 5 nolu parselde 1.337,70 m² tapu alanlı, 137 / 2042 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmaz üzerindebağımsız bölüm niteliği DAİRE olan, 3. Kat, 9 nolu bağımsız bölümün tamamı olup borçlu şirket adına kayıtlıdır.

Mahalli Durumu: Taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl merkezi kabul olunan Heykel'e 11 km, İzmir Yolu Caddesi ve metro istasyonuna 1.700 m, Denizciler caddesine 100 m, Ahiska Caddesine 150 m mesafede, Ünsev Sokak'a cepheli konumdadır. Satışa konu taşınmaztaşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Ünsev Sokak, No:3, İç Kapı No: 9 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu apartman; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.a. Karkas niteliktedir. 9 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde;, dairenin net alanı 95,20 m2olarak hesaplanmıştır. Daire bloğun güney yönüne bakan ön cephesinde yer almakta olup blok içindeki konumu ekteki 1 nolu fotoğrafta kırmızı renkli ok ile işaretlenmiştir. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, İflas şerhi ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 13:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:45

2- (12 nolu taşınmaz ) Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4764 ada, 5 nolu parselde, 11.337,70 m² tapu alanlı, 137 / 2042 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmaz üzerindebağımsız bölüm niteliği DAİRE olan, 3. Kat, 12 nolu bağımsız bölümün tamamıolup borçlu şirket adına kayıtlıdır.

Mahalli Durumu: Taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl merkezi kabul olunan Heykel'e 11 km, İzmir Yolu Caddesi ve metro istasyonuna 1.700 m, Denizciler caddesine 100 m, Ahiska Caddesine 150 m mesafede, Ünsev Sokak'a cepheli konumdadır. Satışa konu taşınmazBursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Ünsev Sokak, No:3, İç Kapı No: 12 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu apartman; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas niteliktedir. 12 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde, taşınmazın net alanı 95,90 m2 olarak hesaplanmıştır. Daire bloğun kuzey yönüne bakan arka cephesinde yer almakta olup blok içindeki konumu ekteki 1 nolu fotoğrafta yeşil renkli ok ile işaretlenmiştir. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel yaklaşık yürüme mesafesinde Ünsev Sokağa cephe, Denizciler Caddesine 100 m ve Ahıska Caddesine ise 150 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 11,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, İlan ve dosyasındadır

Kıymeti: 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, İflas şerhi ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 14:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.