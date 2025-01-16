T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/302 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/302 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydındaBursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Köyü, Alacalar Mevkii, 339 Ada, 2 Parsel niteliği Tarla olarak kayıtlıdır.

Parsel konum olarak Bursa Ankara yolunun (Ankara Yolu Caddesi) güney istikametinde kalmakta olup Bursa Ankara Yoluna kuş uçuşu 300 m uzaklıkta, Çataltepe Mahallesi Yerleşim Merkezinden (Merkez Cami) kuzeybatı istikametine doğru kuş uçuşu 2000 metre mesafede yer almaktadır.Parsel topoğrafik yapısı itibari ile kısmen düz ve kısmen de orta eğimli arazi yapısına sahip olup eğimli kısım doğudan batıya doğru eğimlidir. Taşınmaz içerisinde arazinin yaklaşık 1 / 4lük kısımda çalı tipi bitki örtüsünün ve orman ağaçlarının bulunduğu ve kalan kısmın ekim dikim yapılmayan boş arazi olduğu belirlenmiştir. Parsel içerisinde bulunan ağaçlar taşınmazın değerine dâhil edilmiştir.Hâkim yükseklikte olan taşınmazın çevresi açık olup tüm yönlerde hâkim bakılıdır. Çevresinde ekili-dikili araziler ve boş tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaza en yakın yapılaşma (KESTEL TOKİ) kuzeybatı istikametinde kuş uçuşu 850 metre mesafede bulunmaktadır. Parselin kadastro yolu bulunmamaktadır.

Söz konusu parsel ''Kestel (Bursa) Revizyon İmar Planı'' kapsamında olup tamamı ''Üniversite Alanı''nda kalmaktadır. İmar uygulaması görmemiş olup, parsel kadastro parselidir. Parselde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında kalmamaktadır.

Adresi : Çataltepe Köyü Alacalar Mevkii Kestel / BURSA

Yüzölçümü : 48.860,42m²

İmar Durumu: Yok, Kestel (Bursa) Revizyon İmar Planı kapsamında olup tamamı ''Üniversite Alanı''nda kalmaktadır. İmar uygulaması görmemiş olup, parsel kadastro parselidir.

Kıymeti : 78.176.672,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydında herhangi bir intifa, geçit veya irtifak hakkı kaydı yoktur, tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:00

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.