T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 02.04.2025 - 00:01

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/162 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/162 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İş bu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi/Köyü, Çiftlikiçi Mevkii, 7281 Ada, 76 Parsel sayılı,Tapu Kaydında niteliği Meyve Bahçesi olarak kayıtlı taşınmazdır.

Fili durumu, bahçe ve vasfındadır.

Satışa konu taşınmazHamamlıkızık Mahalle merkezinin 1,50 km doğusunda konumludur. Parselin resmi kadastro yolu bulunmamakta ancak yerinde güney ve kuzeyinden olmak üzere çift yola cephesi bulunmaktadır Çevresinde hobibahçeciliği, müstakil evler, tarlalar ve meyve bahçeleri yoğundur. Tarif olarak; Bursa - İnegöl karayolu üzerinden doğu yönünde hareket halinde iken Cumalıkızık Metro İstasyonunu geçtikten 150 metre sonra sağaKent Ormanı, Aral Alabalık Tesisi tabelası yönüne dönülürve bu yolda yaklaşık 4.50 km gidilir ve sağa yan yola dönülerek 300 m sonra sağda taşınmaza ulaşılır. Yakınında bulunan Bursa Kent Ormanına 1 km mesafededir.

Taşınmaz; Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık Mahallesi, Çiftlikiçi Mevkisi hudutlarında 7281 ada 76 parselde 3.601,85m²yüzölçümlü olup, meyve bahçesi vasıflıdır. Fiilen etrafı çevrilmiş olup, içerisinde 3 katlı yapı bulunmaktadır.

Taşınmaz parseli eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak şekilsiz formdadır.Eğim güneyden kuzey yöne doğru olup, istinat duvarları ile bölümlenmiştir.

Parselin resmi kadastro yolu bulunmamakta olup, tüm yönlerden komşu parsellere cephelidir. Yerinde güney ve batı yönünde çiftyola cephelidir. Parsel üzerindeüç katlıgiriş katı taş yapı malzemesive betonarme karışık, üst katlar betonarme prefabrik yapı tarzında toplam 360,00m² alanlı bina yer almaktadır.

Yapının cephesi dış cephe boyasıyla boyalı olup giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğramadır.Giriş katında mutfak, banyo ve balkon hacimleri, 2 katında 2 oda, salon, banyo ve wc, 3 katında 3 oda, teras, banyo hacimleri yer almaktadır.

Yapıda zeminlerbalkon ve teras hacimlerinde seramik, oda, salon ve hol kısımlarında parke kaplamadır. İç kapılar ahşap kapı olup, merdiven basamakları mermer kaplamadır. Isınma kalorifer kazanı ile sağlanmaktadır. Teras kısmında cam balkon uygulaması yapılmıştır.

Parsel ana girişi demir doğrama malzemeden giriş kapısı bulunmakta olup, çevresi taş duvar üzeri çit ile çevrilmiştir. Bahçe kısmında çok sayıda karışık meyve ağaçları yer almaktadır. İç bahçe yolları taş parke döşelidir.

2010 yılı yapımı olduğu tespit edilenyapının inşaat kalitesi orta seviyededir.

Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Şehitler caddesine kadar sağlanmakta, sonrası için ise özel araçlar ile sağlanabilmektedir.

Taşınmaz keşif anında dolu olup mal sahibi tarafından kullanılmaktadır.

Yıldırım Belediyesi İmar Biriminden edinilen bilgiye göre; taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı kapsamındatarım alanında yer almaktadır.

Yıldırım Belediyesi İmar Arşivinde yapılan incelemede, yukarıda bahsi geçen yapılara ait herhangi bir resmi evrak (mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb.) bulunmamaktadır.

Yapı kadastro paftasına işli değildir.

Bina Kodu: Bulunmamaktadır.

UAVT Kodu: Bulunmamaktadır.

Koordinatları: 40.1726 - 29.2040

Yüzölçümü: 3601,85m²

Kullanım alanı: 360,00 m² (yapı)

Mevcut kullanım durumu: Bahçe ve ev

Mücavir Alan sınırları içinde yer almaktadır.

Adresi: Hamamlıkızık Mahallesi, Çiftlikiçi Mevkii Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü: 3.601,85m²

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı İmar planı kapsamında değildir.

Kıymeti: 9.575.000,00 TL

KDV Oranı: %20 (Satışa konu taşınmazın muhammen bedelinin %24,76 oranına isabet eden kısmı sabit yapı ev olup, muhammen bedelin %75,24 oranına isabet eden kısmı meyve bahçesi olmakla, satış bedelinin %24,76 oranındaki matrahı üzerinden %20, Satış bedelinin %75,24 oranındaki matrahı üzerinden %10 oranında KDV tahsil edilecektir)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında intifa, irtifak, geçit hakkı kaydı yoktur, tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 27/05/2025 - 11:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/06/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2025 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.