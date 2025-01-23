T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C.BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2023/99 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebligat Hk.

Bursa Satış Memurluğunun 2023/99 Ort. Gid. Satış dosyası üzerinden Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 7745 Ada 1 Parsel (Eski 7159 Ada 1 Parsel) numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 1.894,62 m2 yüzölçümündeki taşınmazın değeri belirlenmiş ve satış memurluğumuzca gün tayin edilerek belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır.

Satışa konu taşınmaz 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:10 -Bitiş Tarih ve Saati :05/02/2025 - 10:10 ve 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:10 - Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 10:10olmak üzere 16.104.270,00 TL olarak belirlenen muhammen bedelin yarısı ve masraflar dahil olmak üzere 8.205.135,00 TL den satışa çıkartılmıştır. Hissedarlardan Makbule BAŞARAN - Mehmet BAŞARAN - Seher YILDIZ'a tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından satış günü hissedar Makbule BAŞARAN - Mehmet BAŞARAN - Seher YILDIZ 'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.