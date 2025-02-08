Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2021/2076 Esas

KARAR NO: 2022/1686

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/10/2022 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 820 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Sargis ve Degtsik kızı, 09/10/1967 doğumlu, Kastamonu, Devrekani, Erenler mah/köy nüfusuna kayıtlı NARİNE MOVSİSYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur 06.02.2025