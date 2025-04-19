Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2023/1941 Esas

KARAR NO: 2025/128

Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2025 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, 1 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7)-SÜRESİZ, 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Nevzat ve Sevim oğlu, 07/03/1965 doğumlu AYKUT ŞENER tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 17.04.2025