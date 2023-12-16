T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 16 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/210 Esas

DAVALI: KRISTINA SAMANDIRIEL ''Bahçeşehir 1. Kısım Mah., Güldalı Çıkmazı Sk., Estonşehir 3 Sitesi, G80 Blok, No: 9, Başakşehir/İstanbul' Başakşehir / İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; davacı İCLAL GORALI ile eşi Serdar GORALI 2008 yılından beri evli olduklarını, İstanbul'da yaşadıklarını, İZMİR’e geçici olarak yerleştiklerini, davalı ile arasında daha eski tarihte başlamış olan cinsel ilişkiyi davacı müvekkil, müşterek çocukları ile Çeşme’de bulunduğu sürede öğrendiğini, davacının yaşadığı bu sebeplerle davanın kabulü ile davalının yaşatmış olduğu acı, elem ve üzüntüye binaen 50.000,00-TL (ElliBinTürkLirası) MANEVİ TAZMİNATın haksız fiilin işlendiği tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tazminini talep etmiş olup,

Davalı KRISTINA SAMANDIRIEL'in adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilan edilerek, cevap dilekçesi ve delillerini sunması için 2 haftalık kesin mehil verilmiş olup 2 haftalık kesin süre içinde cevap vermediği takdirde vazgeçmiş sayılacağının ihtaratına ve cevap süresinin ilan tarihinden 7 gün sonra başlatılması hususu ilanen tebliğ olunur.