T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:00

Dosya No: .28446470-2022/285-Ceza Dava Dosyası

İLAN VARAKASI

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ: AQSARITAH MARCO MABULA, Marco ve Leah kızı, 17/08/1990 ILEMELA doğumlu, mah nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99879678250

SUÇ: Bina İçinde Muhafaza Altın Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ: 17/07/2021

SUÇ YERİ: İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ: 09/05/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Suça sürüklenen çocuk Cennet TAMKOŞAR'ın üzerine atılı Hırsızlık 5237 Sayılı TCK.' nın 142/2-h maddesi uyarınca takdiren 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, dair gıyabında verilen gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi yapılan tüm araştırmalara rağmen müştekiye tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 Sayılı Kanunun 28. maddesi uyannca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararma karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 29/03/2024