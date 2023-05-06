T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 06 Mayıs 2023

Örnek No: 55*

2022/19 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, GAZİTEPE Mahalle/Köy, 4473 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz eğimli bir topografya üzerinde yer almakta olup eğim yönü kuzey doğudan güney batı istikametine doğru azalmakta, parsel yamuk geometrik şekline sahip, komşu parsel cephelerinde tel çit örülerek belirlenmiş, parsel ham toprak ile kaplıdır.

Adresi: Gazitepe Mah. Şahin Özer Caddesi Üzerinde Yer Almaktadır. Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü: 31.799,72 m2

İmar Durumu: 13/04/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçeli Havza İçi Köyler Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır.

Kıymeti: 17.360.792,26 TL

KDV Oranı: %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Bakırköy 6.Asliye Huk. Mah. 2018/434 Esas (Bakırköy 14.Asl.Huk.Mah. 2021/60 es.) davalıdır şerhi ile birliktesatılacaktır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati: 07/06/2023 - 14:17

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati: 05/07/2023 - 14:17

03/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.