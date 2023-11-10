T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

DOSYA NO: 2022/497 Esas

KARAR NO: 2023/1107

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/07/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 4500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Bayram ve Kader oğlu, 05/08/2002 doğumlu, İstanbul, Eyüp Sultan, Merkez mah/köy nüfusuna kayıtlı FİKRİ OĞULCAN POLAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2- Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 03.11.2023