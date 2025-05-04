Yayınlanma: 04.05.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/464 Esas

KARAR NO: 2024/787

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL.GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilenMohamad Maher ve Fatema oğlu, 01/01/1988 ALEPPO doğumlu, sanık MOHAMAD DALIL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3- Hükmün tebliğden sonra iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 14.04.2025