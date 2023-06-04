T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04 Haziran 2023

Esas No: 2019/149

Karar No: 2022/1462

Karar Tarihi: 02.11.2022

Tehdit, Hakaret, Silahla Tehdit, Sesli ve Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan sanık Mehmet İNAL ( TC Kimlik NO: 40994052340) hakkında yapılan yargılamada yukarıda tarih ve sayıları yazılıkarar ile sonuç olarak beraat kararı verilmiş, dosya müştekisi Ehab ve Nourtan kızı, 19.11.1992 Amman Doğumlu YASMINE EHAB FAWZI AL-QADOUMI'ınn dosyada tebligata yarar adresinin bulunmaması ve yargılama aşamasında tebligat yapılamadığı dikkate alınarak; işbu hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde verilecek dilekçe ileİstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinafyolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 01.06.2023