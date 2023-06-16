T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 16 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/334 Esas

DAVALILAR: BABAK ABBASI

Yeşilkent Mah, Nazım Hikmet Bulvarı Dış Kapı No1: 51 Dış Kapı No2: B/E1 D:185 Esenyurt/ İSTANBUL

Davacı Reza Mehrvarz tarafından davalılar Babak Abbasi, Bayram Şahin, Fırat Güler, Marzıeh Rajabı, Murat Güler Ve Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli olarak davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin dava konusu taşınmazı 650.000,00 TL bedel ile satın aldığını, parasını davalı Babak Abbası'nın ablasına elden verdiğini, daha sonra taşınmazı satması için davalı Babak Abbası ile anlaştığını ancak satılan taşınmazın değerinin müvekkiline ödenmediğinden davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiş olup;

Davalının adresi tespit edilemediğinden davalı Babak Abbası'ya dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara karar evrakının ilan edilerek, cevap dilekçesi ve delilleri sunması için 2 haftalık kesin mehil verilmiş olup verilen kesin süre içinde cevap vermediği takdirde vazgeçmiş sayılacağının ihtarına ve cevap süresinin ilan tarihinden 7 gün sonra başlatılması hususu ilanen tebliğ olunur.