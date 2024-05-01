T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Gürpınar Mah. 649 Ada, 19 Parsel, 61 Nolu Bağımsız bölüm dubleks daire olup, alt/giriş kat, girişte hol, bağlantı merdiveni, salon, mutfak, koridor, 2 yatak odası, banyo/tuvalet, ayrı ebeveyn banyosu ve balkon, çatı kat bağlantı merdiveni, yatak odası, banyo ahşap bergola, geniş bir teras olup, dairede doğalgaz ve kombi mevcuttur.

Adresi: Adnan Kahveci Mah. Çambaşı Cad. Umut Sitesi Çınar Apt. No:9 K:15 D:61 Beylikdüzü/İstanbul

Yüzölçümü: 277,07 m2

Arsa Payı: 20/2400

İmar Durumu: 09.06.2011 tarihinde onaylanan Beylikdüzü Gürpınar 1/1000 ölçekli imar planında E:2.00 H max:24.50 m.konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 7.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/05/2024 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 05/06/2024 - 11:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/06/2024 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 03/07/2024 - 11:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Kavaklı Mah. 102 Ada, 1 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz bodrum+zemin+üst+çatı kattan ibaret olup, bodrum kat sığınak, zemin kat salon, mutfak, banyo/tuvalet ve teras üst kat: üç oda, iki balkon, banyo/tuvalet, çatı katı bir oda ve terastan ibarettir.

Adresi: Sahil Mah. Aktoprak Cad. Marmara Sahil Villaları Sitesi Kapı No:42C2 9 Nolu Villa Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü: 173,92 m2

Arsa Payı: 6/240

İmar Durumu: Konut Alanı E:0,80, Hmax: 6,50 m, kısmen park alanı, kısmen yeşil alan, kısmen imar yolu olarak planlandığı, parselin güney sınırandan kıyı kenar çizgisinin geçtiği, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 15.08.2023 tarihinde onaylanan imar planına esas Mikrobelgeleme Etüt Raporunda Sahil Mahallesi 102 ada 1 parselin yerleşime uygun olmayan alan (UOA) sınırı içinde kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti: 3.450.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/05/2024 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati: 05/06/2024 - 11:39

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/06/2024 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati: 03/07/2024 - 11:39

26/04/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.