T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2022/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜZELCE Mahalle/Köy, 481 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz boş arsa konumunda olup, toplu taşıma araçlarına, gÜzelce mahalle merkezine ve çarşı pazara uzak mesafededir. TEM ve E-5 otoyollarına çıkış imkanı bulunmaktadır.

Adresi: Ege-1 Caddesi Oktay Sokak No:7 Güzelce Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 282,31 m2

İmar Durumu: 22.02.2020 onay tarihli 27.04.2022 tadilat tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Güzelce Etabı Uygulama İmar Planında blok nizam, 2 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 1.411.550,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/10/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2024 - 10:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2024 - 10:00

27/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.