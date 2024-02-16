Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/110 Esas

Davacı, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar, AHMET ŞİN, EMİN TOPRAK, HALİS TOPRAK, İSMAİL ARAÇ, MURAT ŞİN, SEMİHA YATMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

TAPU KAYDI: Dava konusu İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kıraç (Battalgazi) Mahallesi, 1459 parsel sayılı taşınmazın

TAPU MALİKİ: AHMET ŞİN-16004839652, EMİN TOPRAK-36814343798, HALİS TOPRAK-36778344978, İSMAİL ARAÇ-27410274760, MURAT ŞİN-15680850418, SEMİHA YATMAZ-24926510986

KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Açılan davalarda husumetin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilebileceği,

2924 sayılı yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açlıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Büyükçekmece Şubesi 'ne yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususunun 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilgililerine ilan olunur. 07/02/2024