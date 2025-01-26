Yayınlanma: 26.01.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/319 Esas

DAVACI: DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ: Av. ÖZGE YILDIZ ALTINTAŞ

DAVALI: BEKİR ALPARS - Saadetdere Mah. 7. Sk. No:138 İçı No:8Esenyurt/İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Borçlar Kanunu’nun 19. Maddesinde düzenlenen dava konusu işlemin danışıklı (muvazaalı) yapıldığı iddiasına dayalı tasarrufun iptaline ilişkin davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/03/2025 günü saat: 11.40 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumundayokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2haftalık kesin süre içerisinde, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz mahkememize sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerinizin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.